Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Pkw aufgebrochen

Kapsweyer/Steinfeld (ots)

In der Nacht vom 18.02.2021 auf den 19.02.2021 wurde in südlicher Feldrandlage von Kapsweyer/Steinfeld ein Pkw durch Manipulation des Schlosses aufgebrochen.

Die Polizei in Bad Bergzabern bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, telefonisch unter 06343/9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

