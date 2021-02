Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Heuballen gestohlen

Kapsweyer (ots)

Bisher unbekannte Täter entwendeten aus einer Scheune in der Hauptstraße ca. 100 gepresste Heuballen. Es handelt sich hierbei um kleinere Ballen in Quaderform. Der Wert beträgt ca. 300.- EUR. Für den Transport dürfte ein Fahrzeug benutzt worden sein. Die Tatzeit liegt innerhalb des letzten Monats. Die Polizei in Bad Bergzabern bittet darum, verdächtige Wahrnehmungen, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, telefonisch unter 06343/9334-0 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

