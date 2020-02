Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Müllcontainer brannte

Weitere Zeugen gesucht

Dinslaken (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 15.50 Uhr zündeten Unbekannte an der Hügelstraße auf einem Schulgelände einen Müllcontainer an.

Die alarmierte Feuerwehr löschte den brennenden Container, den die Flammen vollständig zerstörten.

Ein Zeuge beobachtete eine Personengruppe von sieben männlichen Jugendlichen, die vom Schulgelände kamen und sich in unbekannte Richtung entfernten. Ein Jugendlicher trug eine auffällige, orangefarbene Jacke. Eine weitere Person war "pummelig".

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

