Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Schaufensterscheibe durch Flaschenwürfe beschädigt

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Sachbeschädigung an Schaufensterscheibe Tatzeit: 19.02.2021, 17:00 Uhr 20.02.2021, 08:20 Uhr Eine Schaufensterscheibe eines Geschäfts am Markplatz beschädigte ein unbekannter Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagmorgen. Der Täter warf zweimal mit einer Glasflasche gegen die Schaufensterscheibe. An der Scheibe entstand hierdurch ein Sachschaden in Höhe von 600,- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

