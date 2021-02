Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Diebstahl von Werbebanner und Plakaten

Homberg (ots)

Gudensberg

Diebstahl von Wahlplakaten und Banner Tatzeit: Freitag, 19.02.2021, 18.00 h bis 20.02.2021, 18.00 h Ein Banner und zwei Wahlplakate der "Freien Wählergemeinschaft Gudensberg" stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagabend bis Samstagabend. Die Täter begaben sich in die Kasseler Straße Ecke Grabenweg und lösten und entwendeten das Banner (144 cm x 244 cm) und die Plakate (150 cm x 75 cm) von einem dortigen Bauzaun. Der Wert der entwendeten Aushänge ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

