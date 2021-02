Polizei Homberg

POL-HR: Neukirchen: Versuchter Automatenaufbruch

Homberg (ots)

Neukirchen

Aufbruch eines Zigarettenautomaten Tatzeit: 23.02.2021, 00:00 Uhr bis 23.02.2021, 01:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Automatenaufbruch an einem Wohnhaus in der Untergasse. Die Täter hatten in der Nacht zu Dienstag erfolglos versucht mit Werkzeugen einen Zigarettenautomaten an der Wand eines Wohnhauses aufzubrechen. Der Hauseigentümer hatte in der Nacht Geräusche gehört und am Morgen den Schaden am Automaten bemerkt. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

