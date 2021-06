Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Auffahrunfall

Soest (ots)

Am Montag, um 17:15 Uhr, kam es auf dem Bergenring zu einem Unfall. Eine 41-jährige Frau aus Soest war mit ihrem Seat Alhambra auf dem Bergenring in Richtung Schleswiger Ring unterwegs. Sie bemerkte zu spät, dass der vor ihr fahrende Mercedes Sprinter eines 27-jährigen Soesters verkehrsbeding abbremste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei wurden ihre drei im Auto befindlichen Kinder (2, 2 und 5 Jahre) leicht verletzt. Sie wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt circa 3000,- Euro. (lü)

