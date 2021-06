Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest

Lippetal, Werl, Soest, Bad Sassendorf - Versuchte Tankstelleneinbrüche

Kreis Soest (ots)

Am Dienstag, kam es zu mehreren versuchten Einbrüchen in Tankstellen. Drei bisher unbekannte Täter versuchten zunächst um 02:12 Uhr die Eingangstür der Tankstelle an der Soester Straße in Lippetal-Oestinghausen aufzubrechen. Dies schafften sie jedoch nicht. Gegen 02:35 Uhr wurde wiederum durch drei Täter versucht die Tür einer Tankstelle an der Hammer Straße in Werl aufzubrechen. Auch hier kamen die Unbekannten nicht in das Gebäude. Um 03:27 Uhr erfolgte ein erneuter Versuch an einer Tankstelle an der Werler Landstraße in Soest-Ostönnen. Sie schafften es erneut nicht, die Eingangstür zu öffnen. Bereits 9 Minuten später, um 03:36 Uhr, wurde die Eingangstür einer Tankstelle am Wisby-Ring in Soest zum Ziel der Unbekannten. Es blieb ebenfalls beim Versuch. Das letzte Zielobjekt der Bande war eine Tankstelle an der Schützenstraße in Bad Sassendorf. Gegen 03:54 Uhr versuchten die Täter diesmal eine große Schaufensterscheibe einzuwerfen. Auch dieser Versuch misslang. In allen Fällen hinterließen die Täter Sachschäden an den Türen beziehungsweise an einer Scheibe. Erbeuten konnten Sie nichts. Es wurden an allen Tankstellen akustische oder optische Alarmanlagen ausgelöst, die die Täter offensichtlich vertrieben. Die Unbekannten benutzten einen dunklen VW Golf mit Dortmunder Kennzeichen. Diese gehörten jedoch nicht zu dem Fahrzeug. Sie wurden zuvor entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell