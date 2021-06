Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ramsloh - Brand eines Sicherungskastens

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 17.51 Uhr, kam aus bislang unbekannter Ursache zu einem Brand eines Sicherungskastens in einem Wohnhaus der Straße Am Ostermoor. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Friesoythe - Trunkenheit im Verkehr

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 21.09 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 36-jähriger Autofahrer aus Friesoythe auf, der auf der Schwaneburger Straße in Schlagenlinien fuhr. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Ramsloh/Hollener Moor - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 10. Juni 2021, um 02.10 Uhr, geriet ein 37-jähriger Autofahrer aus dem Saterland auf der Hauptstraße in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizisten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Alkohol stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1, 58 Promille. Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

