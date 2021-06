Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 5. Juni 2021, 15.00 Uhr und Sonntag, 6. Juni 2021, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen beide polnische Kennzeichen "CTR1KP4" von einem Volvo, welcher in der Hohen Feldstraße geparkt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Molbergen - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 19.35 Uhr, fuhr eine 34-jährige Autofahrerin aus dem Saterland mit Anhänger auf der B72, obwohl sie lediglich im Besitz der Führerscheinklasse B ist. Die Weiterfahrt in dieser Fahrzeugkombination wird ihr untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 11.40 Uhr geriet ein 18-jähriger Autofahrer aus Molbergen auf dem Ritterweg in eine Verkehrskontrolle der Polizei. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt sowie die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 14.00 Uhr stürzte aus bislang unbekannter Ursache ein 14-jähriger Fahrradfahrer aus Cloppenburg in der Friedrich-Pieper-Straße und verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell