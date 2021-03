Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Kennzeichen Diebstahl - Zeugen gesucht

Herford/Bünde/Löhne (ots)

(jd) Gleich vier Fahrzeughalter erstatteten gestern (1.3.) Anzeige, da an ihren Fahrzeugen ein Kennzeichen entwendet wurde. Ein 39-jähriger Bünder hörte gegen 5.45 Uhr ein lautes Geräusch vor seinem Haus am Holzweg. Als er nachsah, bemerkte er, dass ein Kennzeichen seines Audis fehlte. Das gesuchte Kennezeichen lautet BN- TD 9194

Gegen 6.00 Uhr morgens stellte eine 47-jährige Löhnerin fest, dass an ihrem am Vorabend um 21.00 Uhr an der Königstraße geparkter Renault ebenfalls ein Kennzeichen, MI IR 9999, fehlte.

Bereits am Sonntag Abend entdeckte eine 85-jährige Herforderin um 18.30 Uhr den selben Schaden an ihrem Ford Fiesta. Diesen hatte sie mit dem Kennzeichen HF- CD 54 letztmalig am Samstag Mittag gefahren und gegen 12.00 Uhr an der Wiesestraße geparkt. Zu diesem Zeitpunkt waren noch beide Kennzeichen vorhanden.

Ein 59-jähriger Herforder bemerkte ebenfalls ein fehlendes Kennzeichen, das HF- DE 1815 lautet, an seinem Mazda. Da das Auto auf seinem videoüberwachten Gelände stand, konnte er erkennen, dass sich um 17.19 Uhr ein etwa 185cm großer Mann bekleidet in einer dunklen Jacke mit Fellkragen, blauen Jeans und roten Turnschuhen an dem Auto zu schaffen machte. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dieser Person oder zu einer der anderen drei Sachverhalte machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell