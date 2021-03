Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahren unter Alkoholeinfluss - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Hiddenhausen (ots)

(jd) Am Montag (1.3.) ereignete sich um etwa 16.15 Uhr ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Geldinstituts an der Falkendieker Straße. Ein 62-jähriger Mann aus Hiddenhausen fuhr mit seinem VW von der Straße aus auf den Parkplatz, während eine 43-jährige Frau aus Lübbecke in ihrem Seat beabsichtigte, aus ihrer Parklücke zu fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der 62-Jährige fuhr weiter, direkt an einem 64-jährigen Motorradfahrer vorbei, der sich ebenfalls auf dem Parkplatz befand. Einem weiteren Zusammenstoß konnte der aus Hiddenhausen stammende Motorradfahrer gerade noch vermeiden. Der VW-Fahrer brachte sein Fahrzeug daraufhin erst kurz vor einer Hauswand zum Stehen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten nahmen an dem 62-Jährigen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest bestätigte, dass der Mann eine nicht unerhebliche Menge an Alkohol konsumiert haben muss. Die Beamten brachten ihn zur Abnahme einer Blutprobe auf die Herforder Wache, wo sie ihm das Fahren von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagten. Da sich der Mann uneinsichtig zeigte und davon auszugehen war, dass er auch ohne gültigen Führerschein sein Auto fahren wolle, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. An den Autos entstand insgesamt ein Sachschaden von 1400 Euro.

