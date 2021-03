Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Werkstatt - Hochwertige Werkzeuge entwendet

Kirchlengern (ots)

(jd) Gestern (1.3.) stellte der Mitarbeiter einer Werkstatt am Schelmenbrink gegen 5.30 Uhr fest, dass eine Scheibe des Gebäudes eingeschlagen war. Der 47-Jährige alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass ein oder mehrere bisher unbekannte Personen offenbar versucht haben, ein zweites Fenster aufzuhebeln, ehe sie durch das eingeschlagene Fenster Zugriff auf die Werkstatt erhielten. Nach einer ersten Durchsicht haben der oder die Unbekannten mehrere hochwertige Werkzeuge und Akkuschrauber entwendet. Als die Werkstatt am Freitag, um etwa 17.30 Uhr geschlossen wurde, waren noch alle Fenster intakt. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die am Wochenende etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell