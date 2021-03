Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrt endet auf dem Acker - Trunkenheit im Straßenverkehr

Spenge (ots)

(jd) Gestern (28.2.) ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Neuenkirchener Straße / Warmenaustraße. Ein 39-jähriger Mann aus Melle fuhr mit seinem Renault über die Neuenkirchener Straße in Fahrtrichtung Wallenbrück. In einer Linkskurve kam er dann, mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug demolierte dabei zunächst vier Verkehrsschilder, rutschte dann in den Straßengraben, überschlug sich und kam schließlich auf einem angrenzenden Acker auf der linken Fahrzeugseite liegend zum Stehen. Eine Anwohnerin, die durch einen lauten Knall auf das Geschehen aufmerksam wurde, alarmierte sogleich die Rettungskräfte. Die eingetroffenen Polizeibeamten stellten im Auto mehrere Flaschen Alkohol fest, ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte, dass der Mann vor Fahrtantritt Alkohol konsumiert hatte. Da der Fahrer bei dem Alleinunfall leicht verletzt wurde, brachte ihn ein Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Das weitere Führen von Fahrzeugen wurde dem Mann durch die Polizeibeamten untersagt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 6200 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell