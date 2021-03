Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Automaten - Verdächtige noch vor Ort angetroffen

Löhne (ots)

(jd) Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Freitag (26.2.) gegen 22.13 Uhr zwei Personen am Bahnhof Löhne. Die beiden Heranwachsenden nahmen vor dem Bahnhof liegende Metallplatten an sich und verschwanden im Bahnhofsgebäude. Kurze Zeit später hörte der 52-jährige Zeuge ein lautes Klirren und verständigte umgehend die Polizei. Die eingetroffenen Beamten trafen noch in der Bahnhofshalle auf zwei 16-jährige Jugendliche aus Löhne. In unmittelbarer Nähe stand ein offensichtlich beschädigter Automat, vor diesem lagen die zerstörten Platten. Die Platten dienten offenbar zum Einschlagen der Automatenscheibe. Der Zeuge erkannte einen der beiden Jugendlichen wieder, die zuvor vorm Bahnhof die Metallplatten mitgenommen hatten. Da beide minderjährig sind, wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

