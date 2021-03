Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Mit abgelaufenem Kennzeichen unterwegs - Fahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Vlotho (ots)

(jd) Der Besetzung eines Streifenwagens fiel am Montag (1.3.) um 13.50 Uhr ein Roller auf, der noch mit einem schwarzen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Dieses Kennzeichen galt für das Versicherungsjahr 2020 und seit dem 1. März 2021 wird das neue, blaue Versicherungskennzeichen benötigt. Die Polizeibeamten hielten den Fahrer des Rollers, der demnach ohne gültigen Versicherungsschutz unterwegs war, an der Winterbergstraße an. Da der 23-jährige Vlothoer Anzeichen von Betäubungsmittelkonsum zeigte und ein freiwillig durchgeführter Pupillentest dies bestätigte, wurde der Mann für eine Blutprobe zur Herforder Wache gebracht. Nach Abschluss dieser Maßnahme wurde der Mann wieder entlassen - jedoch ohne seinen Führerschein, denn das Fahren von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen wurde ihm untersagt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell