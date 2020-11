POL-S: Mutmaßlicher Gaststätteneinbrecher vorläufig festgenommen

Polizeipräsidium Stuttgart

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Samstag (21.11.2020) einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in eine Gaststätte an der Hauptstätter Straße eingebrochen zu sein. Ein Zeuge passierte die Gaststätte gegen 04.10 Uhr und bemerkte dabei seltsame Geräusche aus dem Inneren. Er alarmierte die Polizei. Als der Streifenwagen an der Gaststätte vorfuhr, sprang der 31-Jährige aus einem Fenster und wollte flüchten. Die Beamten nahmen ihn fest. Eine Überprüfung der Gaststätte ergab, dass darin ein Zigarettenautomat und ein Geldspielautomat aufgebrochen wurden. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst auf freien Fuß gesetzt.

