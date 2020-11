Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfallhergang unklar - Zeugen gesucht

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Sonntag (22.11.2020) ein 32 Jahre alter Fahrer eines Renault sowie ein sechs Jahre altes Kind im Renault leicht verletzt worden sind. Der 32-Jährige stand gegen 15.50 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße vor dem Charlottenplatz in Richtung Innenstadt an der roten Ampel. Als die Ampel auf Grün umschaltete, fuhr der 32-Jährige offenbar nicht sofort los. Darüber entzündete sich mutmaßlich ein Streit mit einem dahinter fahrenden 20-jährigen BMW-Fahrer, in dessen Folge beide Autos zusammenstießen. Rettungskräfte kümmerten sich vor Ort um das Kind sowie den Renault-Fahrer, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 20.000 Euro. Da beide Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei zu melden.

