Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich räuberisches Duo vorläufig festgenommen

Stuttgart-MitteStuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Samstagnachmittag (21.11.2020) zwei junge Männer im Alter von 15 und 20 Jahren vorläufig festgenommen, die versucht haben sollen, Waren aus einem Geschäft an der Königstraße zu stehlen. Der Jugendliche betrat in Begleitung des 20-Jährigen gegen 15.00 Uhr das Geschäft und steckte sechs Hygiene-Stoffmasken im Wert von rund 40 Euro unter seinen Pullover. Als er das Geschäft anschließend, ohne zu bezahlen, verlassen wollte, sprach ihn ein Security-Mitarbeiter an und hielt ihn fest. Sein 20-jähriger Komplize ging daraufhin auf den Mitarbeiter zu, beleidigte ihn und versuchte ihn zu schlagen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden jungen Männer vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie den 20-Jährigen auf freien Fuß, den 15-Jährigen übergaben sie einer Betreuungseinrichtung.

