Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Hermann-Hesse-Weg/Diebstähle aus Autos

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben am Hermann-Hesse-Weg in Olfen vier Autos durchsucht. In drei Fällen blieben die Täter erfolglos, in einem erbeuteten sie eine geringe Menge Bargeld. Alle Fahrzeuge weisen keine Aufbruchsspuren auf und sollen verschlossen gewesen sein. Die Tatzeiten liegen zwischen 16 Uhr am Donnerstag (03.ö06.21) und 7.20 Uhr am Freitag (04.06.21). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

