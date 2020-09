Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Albanischer Staatsangehöriger nach wiederholtem illegalen Aufenthalt vorläufig festgenommen

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 02. September 2020, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf einem Parkplatz im Bereich der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord einen Pkw, der von einem Fahrzeugführer aus Hannover geführt wurde. Der Pkw befuhr zuvor die Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen. Neben dem Fahrzeugführer befanden sich vier weitere Insassen im Pkw. Einer der Insassen gab sich als griechischer Staatsbürger aus. Im Rahmen der Überprüfung stellten die Beamte fest, dass sowohl die griechische Identitätskarte als auch der griechische Führerschein des Mannes Totalfälschungen waren. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass es sich bei der kontrollierten Person tatsächlich nicht um einen griechischen Staatsbürger, sondern um einen 38-jährigen albanischen Staatsangehörigen handelte, der sich unberechtigt in der Bundesrepublik Deutschland aufhält. Da die Ermittlungen ebenso ergaben, dass der albanische Staatsangehörige bereits in der Vergangenheit aufgrund ähnlich gelagerter Delikte in Erscheinung getreten war, wurde Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg hinsichtlich weiterer Maßnahmen gehalten.

Da der 38-Jährige bereits im Vorfeld zu einer gleichgelagerten Tat verurteilt wurde, wurde bei Bewertung der aktuellen Straftat durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg eine vorläufige Festnahme zur Durchführung eines beschleunigten Gerichtsverfahrens angeordnet.

