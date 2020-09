Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Drei Fahrzeuge nach Auffahrunfall in Delmenhorst beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 02. September 2020, befuhr ein 55-jähriger Fahrzeugführer aus Delmenhorst gegen 17:20 Uhr mit einem Transporter den Niedersachsendamm in Fahrtrichtung Annenheider Allee. In Höhe der Zufahrt zu einem Schnellrestaurant übersah der 55-Jährige das Abbremsen eines vor ihm fahrenden Pkw einer 54-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee, die mit ihrem Fahrzeug auf den Parkplatz des Restaurants fahren wollte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Pkw der 54-Jährigen gegen einen Pkw einer 52-jährigen Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Ganderkesee geschleudert wurde, der in der Einfahrt zum Schnellrestaurant stand. An den drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 14.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell