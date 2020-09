Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit nicht mehr fahrbereiten Pkw in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 02. September 2020, befuhr ein 80jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Ganderkesee gegen 14:50 Uhr den mit Schotter ausgelegten Parkplatz in der Straße Am Glockenstein. Der 80-Jährige verlor die Kontrolle über seinen BMW und fuhr frontal in einen dort abgestellten Container. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Dessen Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wurde auf 6000 Euro geschätzt.

