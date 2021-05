Polizei Düsseldorf

POL-D: Verdacht der Unfallflucht - Pkw wendet vor Straßenbahn - Notbremsung - Frau stürzt in der U 71 - Zeugen gesucht

Düsseldorf (ots)

Montag, 3. Mai 2021, 17.35 Uhr

Das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei sucht Zeugen einer möglichen Unfallflucht, die sich am Montag in Holthausen ereignet hat. Nach dem verbotswidrigen Wendemanöver eines Pkw war die 59-jährige Frau in der Straßenbahn gestürzt. Sie zog sich schwere Verletzungen zu.

Zur Unfallzeit wendete vor der U 71 in Richtung Innenstadt an der Einmündung Walther-Rathenau-Straße / Bonner Straße auf der Sperrfläche verbotswidrig ein Pkw. Die Bahn musste eine Notbremsung machen und die Frau stürzte. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Pkw soll es sich um eine graue Mittelklasse Limousine aus Düsseldorf (D-) gehandelt haben.

Hinweise werden erbeten an das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 870-0

