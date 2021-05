Polizei Düsseldorf

POL-D: +++Folgemeldung der Autobahnpolizei+++ - Wuppertal - A 1 - Mehrere schwere Verkehrsunfälle - 45-Jähriger tödlich verletzt - Ermittlungen dauern an

Mittwoch, 5. Mai 2021, 7.50 Uhr bis 12 Uhr

Bei einem der schweren Verkehrsunfälle heute Morgen auf der A 1 wurde bei der Kollision auf der Richtungsfahrbahn Köln ein 45-Jähriger aus dem Münsterland tödlich verletzt. In beiden Fahrtrichtungen waren mehrere Fahrzeuge, darunter auch Lkw, an dem Unfallgeschehen beteiligt. Inwieweit die Witterungsbedingungen (Graupel bzw. Glätte) auf das Unfallgeschehen Auswirkung hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Zunächst kam es auf der Wupperbrücke in Richtung Köln zu dem Unfall, wobei der 45-Jährige aus dem Kreis Warendorf mit seinem VW Tiguan auf den Lkw (7,5 Tonner) eines 63-Jährigen aus Hattingen auffuhr und eingeklemmt wurde. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot bergen. Weitere Fahrzeuge kollidierten in der Unfallstelle miteinander bzw. wurden von Trümmerteilen beschädigt.

In der Gegenrichtung kam es kurze Zeit später ebenfalls zu einem Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren und so stark beschädigt wurden, dass sie teilweise abgeschleppt werden mussten. Zudem ereignete sich in diesem Bereich ein weiterer Alleinunfall. Verletzte gab es auf der Richtungsfahrbahn Dortmund nicht. Insgesamt waren zehn Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt.

Während der Unfallaufnahme und der Spurensicherung mussten die Bereiche bis zum Mittag teilweise gesperrt werden. Rund um Wuppertal kam es zu kilometerlangen Staus.

