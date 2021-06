Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Diebstahl aus Geräteschuppen

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, zwischen 00.30 Uhr und 7.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem Geräteschuppe in der Harmer Straße drei Angeln, einen Handstaubsauger, zwei Koffer sowie eine Stichsäge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bakum unter 04446 959710 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 00.30 Uhr riss eine bislang unbekannte Person den Rollladenpanzer eines Fensters eines Einfamilienhauses aus der Schienenführung. Dadurch wird dieser beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit zwischen Dienstag, 8. Juni 2021, 19.00 Uhr und Mittwoch, 9. Juni 2021, 7.30 Uhr, schlug eine bislang unbekannte Person die Windschutzscheibe eines Smarts ein und zerkratzte und beschädigte die Beifahrertür und Motorhaube eines Ford Rangers. Beide Fahrzeuge standen bei einer Baustelle in der Straße An der Gräfte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 9. Juni 2021, um 10.58 Uhr, fuhr eine 49-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Marktstraße und übersah beim Abbiegen in die Straße Neuer Markt einen 77-jährigen Fahrradfahrer aus Lohne. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

