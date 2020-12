Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbrecher klauen Zigaretten und Alkohol aus Tankstelle

HombergHomberg (ots)

Tatzeit: 19.12.2020, 00:20 Uhr

Am frühen Samstagmorgen sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Kasseler Straße eingebrochen und haben Alkohol und Zigaretten im Wert von ca. 2.500,- Euro gestohlen.

Die Täter entnahmen im unmittelbaren Nahbereiches der Tankstelle einen Gullideckel aus der Fahrbahn, schlugen hiermit das Glas der Eingangstür ein und verschafften sie auf diese Weise Zugang zum Tankstellenshop. Aus dem Shop entwendeten sie anschließend Zigaretten und Alkohol im Wert von ca. 2.500,- Euro. Sie verursachten bei ihrem Einbruch einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Die vermutlich männlichen Täter trugen Mund-Nasenschutz und waren mit dunkler Kleidung bekleidet. Die Mützen der Kapuzenpullis hatten sie über den Kopf gezogen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

