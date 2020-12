Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Einbrecher durchsuchen Handtaschen im Pkw

HombergHomberg (ots)

Tatzeit: 19.12.2020, 21:00 Uhr bis 20.12.2020, 10:00 Uhr

In der Straße "Sonnenhang" sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag unbekannte Täter in einen Pkw eingebrochen. Stehlgut haben sie nicht gefunden.

Die Täter schlugen das Fenster der hinteren rechten Tür eines weißen Mercedes-Benz, A-Klasse, ein und öffneten anschließend den Pkw. Der Pkw wurde auf Wertgegenstände durchsucht. Handtaschen, die sich im Fahrzeug befanden, wurden durch die Täter ausgeschüttet und ebenfalls auf Wertgegenstände durchsucht. Da die Täter aber keine wertvollen Sachen vorfanden, wurde nichts entwendet. Sie verursachten einen Sachschaden in Höhe von ca. 800,- Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Wertsachen wie Handy, Laptop, Kamera, Bargeld, sowie Handtaschen niemals sichtbar im Fahrzeug liegen lassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

