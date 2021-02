Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Autofahrt unter Drogeneinfluss endet in Polizeikontrolle

Kehl (ots)

In Auenheim bei Kehl wurde einem 19-Jährigen die Weiterfahrt mit einem Auto untersagt, nachdem Beamte des Polizeireviers Kehl feststellen mussten, dass der junge Mann unter Betäubungsmitteleinfluss steht und offensichtlich keine Fahrerlaubnis besitzt. Der Heranwachsende befand sich gegen 16 Uhr am Steuer eines BMWs und wurde in der Eisenbahnstraße einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich außerdem heraus, dass das Fahrzeug im Besitz der anwesenden 19-jährigen Beifahrerin steht. Diese muss sich nun ebenfalls dem Vorwurf des Besitzes von Betäubungsmittel stellen, da sie Utensilien zum Konsum solcher bei sich führte. Das genannte Fahrzeug, die Kennzeichen sowie die Fahrzeugschlüssel wurden beschlagnahmt. Eine durchgeführte Urinprobe bestätigte den Verdacht des Drogenkonsums bei dem 19-jährigen Fahrer. Somit wird nun wegen des Besitzes von Betäubungsmittel, Fahren unter Drogeneinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

