Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Geschirrhandtuch löst Wohnungsbrand aus

Haslach (ots)

In Hornberg bei Haslach kam es in der Gartenstraße am Donnerstag zu einem Großeinsatz der örtlichen Feuerwehren. Eine Anwohnerin in einem Mehrfamilienhaus lies zunächst unbeabsichtigt ein Geschirrhandtuch auf dem Herd liegen. Nach kurzer Zeit bemerkte diese das verbrannte Tuch und legte es noch rechtzeitig in einen Eimer im nahe gelegenen Abstellraum. Anschließend schloss sie die Tür zum Abstellraum wieder zu. Einige Zeit später gegen 23:30 Uhr, nahm die Anwohnerin einen verbrannten Geruch in ihrer gesamten Wohnung war und schaute daher im Abstellraum nach. Beim Öffnen der Tür schlugen ihr bereits Flammen entgegen, woraufhin ein Notruf abgesetzt wurde. Die Bewohner des Hauses gelangten alle unverletzt nach draußen, das Feuer jedoch beschädigte ein Badezimmer, den Abstellraum und große Teile des Daches sehr schwer. Folglich beläuft sich der Gesamtschaden nach derzeitigem Stand auf mehrere hunderttausend Euro. Zudem muss sich die Brandverursacherin wegen fahrlässiger Brandstiftung verantworten. Im Einsatz befanden sich rund 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Hornberg und Hausach sowie jeweils zwei Besatzungen von Rettungs- und Streifenwagen. /bp

