Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Besitzer eines Fotokoffers gesucht (mit Fotos)

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Melle (ots)

Im Rahmen eines durch das Polizeikommissariat in Melle geführten Ermittlungsverfahrens wegen Handeltreibens mit Marihuana gegen einen 18 Jahre alten Mann aus Melle wurde bereits am 03.12.2020 dessen PKW durchsucht und hierbei ein Fotokoffer mit einer analogen Fotoausrüstung der Marke Rollei sichergestellt (siehe angehängte Fotos). Der Heranwachsende aus Melle machte in seiner Vernehmung unglaubwürdige und widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Koffers. Es besteht der Verdacht, dass dieser möglicherweise aus einer Straftat (Einbruch o.ä.) stammen könnte. Wer den Koffer vermisst oder den rechtmäßigen Besitzer kennt, meldet sich bitte bei der Polizei in Melle unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell