Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Autofahrer bei Glatteisunfall auf B 51 schwer verletzt

Bohmte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bremer Straße (B 51), im Bereich der Einmündung Meyerhöfener Straße, zog sich ein 33-Jähriger am Montagmorgen schwere Verletzungen zu. Der Mann befuhr mit einem Transporter gegen 08 Uhr die Bundesstraße in Richtung Diepholz, als er aufgrund der Fahrbahnglätte die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter geriet ins Schleudern, drehte sich, kam von der Straße ab und auf der Seite liegend zum Stillstand. Der 33-Jährige konnte sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell