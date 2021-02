Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - 51-jährige Rollerfahrerin bei Glatteisunfall schwer verletzt

Osnabrück (ots)

Eine 51-Jährige befuhr am Montagmorgen mit ihrem Roller den Johannistorwall in Richtung Schlosswall. Als sie sich gegen 08.40 Uhr zwischen der Wiesenstraße und der Süsterstraße befand, wollte sie den Fahrstreifen wechseln und verlor aufgrund der Straßenglätte die Kontrolle über ihr Zweirad. Die 51-Jährige stürzte, verlor dabei ihren Helm und zog sich eine Kopfverletzung zu. Zeugen leisteten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Erste Hilfe. Die Rollerfahrerin erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

