Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Münster/Osnabrück: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben - Wer kennt diese beiden Frauen?

Osnabrück (ots)

Am Mittag des 08. September 2020 wurde einer 81-jährigen Seniorin in Münster bei einem Einkauf in einem Supermarkt die Geldbörse gestohlen. Mit der darin befindlichen EC-Karte hoben noch am gleichen Tag zwei unbekannte Frauen an einem Geldautomaten der Sparkasse Münster Bargeld ab. Anschließend fuhren die Diebinnen nach Osnabrück, versuchten auch dort an einem Geldautomaten Geld abzuheben und wurden dabei videografiert. Die Fotos der beiden Frauen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/muenster-taschendiebstahl-computerbetrug

Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Münster unter 0251/275-0 entgegen.

