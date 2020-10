Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Marienhausen (ots)

Am Montagabend kam es um in der Straße "Am Schüllgen" in Marienhausen zu einem Einbruchsversuch. Die Bewohner eines Einfamilienhauses hörten um 20:30 Uhr ein lautes Geräusch. Bei der Überprüfung stellten sie fest, dass der Rollladen im Erdgeschoss hochgeschoben und beschädigt wurde. Auf der trockenen Terrasse hinter dem Haus in Richtung Bundesstraße 413 waren nasse Schuhabdrücke zu sehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise, insbesondere verdächtige Fahrzeuge oder Personen, bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell