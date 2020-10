Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

Asbach (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu Sachbeschädigungen an der Albert - Schweizer Schule in der Laurentiusstraße in Asbach. Bisher unbekannte Täter bewarfen drei Küchenfenster des Pavillons der Schule mit Bierflaschen. Alle drei Scheiben weisen Risse auf. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

