POL-PDLU: Frankenthal - Nachtrag zur Vermisstenfahndung vom 21.10.2020

Frankenthal (ots)

Gestern wurde nach einem 80-jährigen Mann aus Frankenthal gesucht, welcher von seiner Ehefrau als vermisst gemeldet wurde. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen, bei welchen neben der Feuerwehr auch die Rettungshundestaffel des DRK und ein Polizeihubschrauber im Einsatz waren, konnte der Mann wohlbehalten im Bereich des Friedhofes in Lambsheim aufgefunden und letztendlich seiner Ehefrau übergeben werden. Den Hinweis auf den Aufenthaltsort des Mannes konnte ein Zeuge geben, welcher den Fahndungsaufruf auf dem Twitterkanal der Polizei Frankenthal gelesen hatte.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden.

Polizeiinspektion Frankenthal (Pfalz)

