Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Imbissüberfall in Buer

Melle (ots)

Gegen 19:25 Uhr betrat am Sonntagabend ein Maskierter einen Grillimbiss an der Stüvestraße. Der Täter forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe des Kassenbestandes. Ein Imbissmitarbeiter verwickelte den Täter in ein Gespräch und bot ihm an, selber in die Kasse zu schauen. Ohne weitere Worte und ohne Beute flüchtete der Bewaffnete dann in Richtung Kirche bzw. Ortsmitte.

Bei dem Täter handelte es sich vermutlich um einen Jugendlichen oder Heranwachsenden. Die Person wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

- ca. 170 cm groß

- schlanke Statur

- Maskierung durch eine Art Schal in olivgrün, keine Öffnung für Augen / Mund / Nase

- Kapuzenpullover / Kapuzenjacke in olivgrün

- dunkle, grüne (Cargo-) Hose

- dunkle Handschuhe

- sprach akzentfreies Hochdeutsch

- silberfarbene Pistole

Wer Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 05422/920600.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell