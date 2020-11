Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei stellt falschen Führerschein sicher

KehlKehl (ots)

Im Rahmen der intensivierten Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen im Grenzgebiet zu Frankreich, haben Beamte der Bundespolizei gestern Nachmittag eine falschen Führerschein sichergestellt. Ein 18-jähriger konnte sich bei der Kontrolle an der Kehler Europabrücke nicht ausweisen und gab an, seine Ausweispapiere an seiner deutschen Wohnanschrift vergessen zu haben. Er kontaktierte daraufhin einen Bekannten, der die Ausweispapiere des rumänischen Staatsangehörigen zur Dienststelle der Bundespolizei nach Kehl brachte. Darunter befand sich ein rumänischer Führerschein, bei dem es sich um eine Fälschung handelte. Zur Herkunft des falschen Dokuments wollte der Mann keine Angaben machen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen.

