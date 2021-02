Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch auf Schulgelände

Fürstenau (ots)

Auf dem Gelände der Grundschule in der Bürgerschützenstraße kam es am Wochenende zu einem Einbruchdiebstahl. Unbekannte schlichen sich auf den Schulhof, brachen das dortige Gartenhaus auf und nahmen daraus eine elektrische Heckenschere sowie einen Laubbläser (beides der Marke Mc Culloch) mit. Wer Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Fürstenau. Telefon: 05901-961480.

