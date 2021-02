Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Unbekannte brachen drei Autos auf

Hagen a.T.W. (ots)

Unbekannte Kriminelle brachen am Wochenende in Hagen drei Autos auf und hatten es dabei in erster Linie auf die darin verbauten teure Infotainmentgeräte abgesehen. Tatbetroffen waren in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen ein grauer BMW Kombi sowie ein grauer Mercedes Kombi in der Straße Altenhoffs Feld und ein schwarzer BMW Kombi, der vor einem Haus in der Falkenstraße stand. Die Polizei in Georgsmarienhütte bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die am Wochenende im Hagener Ortsgebiet aufgefallen sind. Telefon: 05401/879500.

