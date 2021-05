Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ölspuren und Wasserrohrbruch

Am Samstag den 22.05.20201 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 07:53 Uhr zu einer Ölspur in die Ahornstraße alarmiert. Die Ölspur, die sich über mehrere Straßen zog, wurde von den Einsatzkräften abgesichert. Im Anschluss wurde diese durch eine Fachfirma beseitigt. Der Einsatz endete für die eingesetzten Einsatzkräfte um 09:43 Uhr.

Um 15:19 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu mehreren Ölpuren in die Milsperstraße alarmiert. Hier befand sich eine längere Betriebsmittelspur im Bereich der Wiemerhofstraße. Der Bereich wurde mit Warnschildern abgesichert und eine Fachfirma verständigt.

Noch auf der Rückfahrt, um 15:56 Uhr wurde eine Ölspur in der Lindenstraße gemeldet. Diese wurde ebenfalls mit Warnschildern abgesichert und von der schon verständigten Fachfirma beseitigt. Für die mit dem Hilfeleistungslöschfahrzeug eingesetzten Einsatzkräfte endeten diese beiden Einsätze um 16:05 Uhr.

Weiter ging es um 22:43 Uhr in zu einem Wasserrohrbruch in die Körnerstraße. Hier wurde ein Leitungsdefekt in einer Wohnung gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten die defekte Leitung schließen. Dieser Einsatz endete für die 4 Einsatzkräfte um 23:12 Uhr.

