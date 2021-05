Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Unklare Geruchsbelästigung und abgesackte Fahrbahn

Ennepetal (ots)

Am 19.05.2021 um 16:27 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einer unklaren Geruchsbelästigung in einem Wohnhaus in die Mittelstraße alarmiert. Die Einsatzkräfte führten mehrere Messungen in zwei Häusern durch und konnten keine Feststellung machen. Der Einsatz endete für die Einsatzkräfte um 17:12 Uhr

Um 22:21 Uhr rückte die Hauptwache zur Voerder Straße zu einem vermuteten Tagesbruch aus. Vor Ort konnte das absacken von Kopfsteinpflaster festgestellt werden. Der Bereich wurde von den Einsatzkräften abgesperrt und so konnte dieser Einsatz um 22:34 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell