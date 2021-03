Polizei Bonn

POL-BN: Versuchter Wohnungseinbruch in Bonn-Dransdorf - Die Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Freitag (20.03.2021) gegen 04:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrparteienhauses im Roisdorfer Weg in Bonn-Dransdorf einzubrechen.

Zur Tatzeit wurde die Bewohnerin durch Geräusche an ihrem Schlafzimmerfenster wach. Sie bemerkte, dass ein Unbekannter offensichtlich durch Hochschieben ihres Rollladens versuchte in ihre Wohnung zu gelangen.

Durch die Aktivität der Bewohnerin wurde der Täter gestört und ließ von seinem weiteren Vorhaben ab. Er flüchtete unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

