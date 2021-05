Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Verkehrsunfall Königsfelder Straße

Ennepetal (ots)

Am 16.05.2021 um 22:54 Uhr, wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten Personen in die Königsfelder Straße alarmiert. Ein PKW ist von der Fahrbahn abgekommen und im Straßengraben zum Stehen gekommen. Glücklicherweise wurden die zwei betroffenen Personen nur Mittel- bis Leichtverletzt. Nach einer ersten Versorgung vor Ort wurden die Patienten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Feuerwehr sicherte die Einsatzstelle, stellte den Brandschutz sicher und klemmte die Fahrzeugbatterie ab. Weiterhin wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Für die Einsatzdauer musste die Königsfelder Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit zwei Hilfeleistungslöschfahrzeugen, einem Tanklöschfahrzeug, sowie einem Kommandowagen im Einsatz. Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug vor Ort. Für die 24 Einsatzkräfte endete der Einsatz um 00:01

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell