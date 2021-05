Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder und Brand mit Menschenleben in Gefahr

Ennepetal (ots)

Am Donnerstag den 13.05.21 um 15:12 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem First Responder Einsatz in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. Da aufgrund von gehäuften Einsätzen kein Rettungsmittel zeitnah verfügbar war, übernahm das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache die ersten medizinischen Maßnahmen am Patienten. Während der Übergabe an das eingetroffene Rettungsmittel, traf direkt der nächste Alarm ein. Um 15:22 Uhr erreichte die Leitstelle des Ennepe-Ruhr-Kreises die Nachricht, dass es in einem Wohngebäude an der Neuenlander Straße zu einem Brand gekommen war. Es sollten sich noch Personen in der Wohnung befinden. Aufgrund der Meldung wurde umgehend Vollalarm mit Sirene für die Feuerwehr Ennepetal ausgelöst. Ferner machten sich die Polizei, Rettungsmittel aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, sowie Kräfte des Energieversorgers auf den Weg zur Einsatzstelle. Vor Ort bestätigte sich die Lage. Das Gebäude war verraucht und zwei Personen noch in der Wohnung. Es wurde unverzüglich eine Menschenrettung, sowie die Brandbekämpfung eingeleitet. Beide Personen konnten in Sicherheit gebracht und noch vor Ort Rettungsdienstlich versorgt werden. Zur weiteren Abklärung wurden beide in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es handelte sich um einen kleinen Entstehungsbrand, welcher dennoch eine starke Rauchentwicklung zur Folge hatte. Nachdem der Brand gelöscht war, wurde die Wohnung mittels Wärmebildkamera und Messgeräten kontrolliert. Umfangreiche Lüftungsmaßnahmen stellten den Abschluss des Einsatzes dar. Für die Dauer der Maßnahmen mussten Teile der Neuenlander Straße und der Rüggeberger Straße voll gesperrt werden. Es waren alle Einheiten der Feuerwehr Ennepetal im Einsatz. Durch die Löschgruppe Voerde, wurde der Grundschutz für das Stadtgebiet sichergestellt. Um 16:41 Uhr konnte das letzte Fahrzeug den Einsatz beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell