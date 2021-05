Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ausgelöster Heimrauchmelder

Ennepetal (ots)

Am Freitag den 07.05.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 20:55 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in den Ortsteil Voerde alarmiert. Nach schneller Erkundung der Kräfte vor Ort, konnte jedoch Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich um angebranntes Essen und die Wohnung wurde durch den Mieter quergelüftet. Mitalarmiert war die Löschgruppe Voerde, die sich ebenfalls an der Einsatzstelle befand. Alle Einsatzkräfte konnten den Einsatz gegen 21:16 Uhr beenden.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell