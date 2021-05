Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Ein umgestürzter Baum auf der Kölner Straße sorgte für Verkehrsstau

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch den 05.05.2021 wurde der Feuerwehr Ennepetal um 14:59 Uhr ein Baum der umzustürzen drohte an der Kölner Straße Höhe der Firma Spax gemeldet. Nachdem die Fahrbahn für den Verkehr gesperrt wurde stürzte der Baum auf die Leitung der Straßenbeleuchtung und auf PKW die auf dem Firmenparkplatz standen. In Zusammenarbeit mit dem Betriebshof wurde der Baum mit einem Kran gesichert und über die Drehleiter mit einer Motorsäge langsam abgetragen. Nach Abschluss der Sägearbeiten blieb die Straße gesperrt, da ein Unternehmen die Stahlseile der Beleuchtung überprüfen und instand setzen musste. Für die sieben Einsatzkräfte der Hauptwache endete der Einsatz um 17:10 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell