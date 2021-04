Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Geplatzter Hydraulikschlauch

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 30.04.2021 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 11:40 Uhr in die Brinker Straße gerufen. An einem dort tätigen Müllfahrzeug war ein Hydraulikschlauch geplatzt und aufgrund dessen Hydrauliköl ausgelaufen. Die Feuerwehr hat das auslaufende Öl aufgefangen, mit Bindemittel abgebunden und dieses wieder aufgenommen. Eine Fachfirma hat im Anschluss die Fahrbahn gereinigt. Der Einsatz endete um 13:41 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell