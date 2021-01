Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-St. Georgen: Joggerin von Unbekanntem sexuell belästigt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Durch einen Unbekannten sexuell belästigt worden sein soll eine Joggerin am 13.01.2021 in Freiburg-St. Georgen. Wie die Geschädigte der Polizei mitteilte, war sie in den Rebbergen stadtauswärts Richtung Leutersberg joggen, als ihr um circa 15 Uhr im Bereich der Verlängerung des Belliwegs eine männliche Person auf einem Fahrrad folgte. Als er die Geschädigte einholte, fasste er ihr von hinten zwischen die Beine. Die 44-jährige Geschädigte setzte sich zur Wehr, woraufhin der Täter nach derzeitigem Kenntnisstand die Flucht in Richtung Brunnstubenstraße ergriff.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Ergebnis. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

männlich, zwischen 17 und 25 Jahre alt, leicht gebräunter Teint, dunkle Augen, dunkle Haare, trug eine graue Mütze und einen grünen Parka mit rotem Streifen oder Absatz in Hüfthöhe, fuhr ein klappriges Fahrrad

Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

